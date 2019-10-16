СБУ обнаружила два тайника с оружием боевиков «ЛНР»

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В Луганской области сотрудники СБУ обнаружили два схрона с оружием боевиков «ЛНР»

В Луганской области сотрудники СБУ обнаружили два схрона с оружием, ранее оборудованных боевиками террористической организации «ЛНР», — сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.

С подземного тайника на территории недостроенного санатория в селе Запорожское Старобильсьского района правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-22, тротиловую шашку весом 200 граммов, взрыватель, три гранаты, ВОГ-25 и большое количество патронов для автомата Калашникова. По оперативной информации, указанный арсенал оставил местный житель, который в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований и участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений.

Другой схрон был обнаружен в селе Райгородка Новоайдарского района. По информации спецслужбы, тайник также оборудовал участник одной из бандгруппировок так называемой «ЛНР». Во дворе нежилого частного дома злоумышленник спрятал четыре боевые гранаты РГД-5 и Ф-1, четыре запала и почти 400 патронов калибра 7,62 мм. Оба боевика находятся в розыске.

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В рамках открытых уголовных производств по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование. Мероприятия по выявлению арсеналов оружия проводились совместно с полицией и саперами оперативно-тактической группировки «Север» Вооруженных Сил Украины.