СБУ блокировала незаконный сбыт оружия

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Сотрудники СБУ блокировали незаконный сбыт оружия

В Одесской области Служба безопасности Украины блокировала незаконную переработку и сбыт военных средств поражения, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Измаила переделывали огнестрельное оружие на автоматическое для продажи, в частности представителям криминальных кругов региона. Был также задокументирован факт продажи злоумышленниками двух боевых гранат.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили 2 единицы огнестрельного оружия, 2 боевые гранаты, почти полтысячи патронов различного калибра и значительное количество наркотических средств.

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Участники группировки задержаны, им объявлено подозрение в совершении преступлений по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины.

П"https://enovosty.com/tag/boevye-granaty" target="_blank">родолжаются следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством Измаильского местной прокуратуры Одесской области.