В Нацполиции сообщили, что большинство функционеров «пойдут в люди» работать с общиной

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Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев в рамках старта проекта «Полицейский офицер общины» сообщил, что большинство функционеров «пойдут в люди» работать с общиной

В Нацполиции планируют реорганизовать работу отделов и отделений полиции, а каждого полицейского офицера общины — обеспечить собственным служебным транспортом, — сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует enovosty.com/news.

Об этом Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил в рамках старта проекта «Полицейский офицер общины» в Хмельницкой области.

«Мы можем обеспечить каждого офицера, который будет работать в общине, служебным автомобилем. Два офицера — два автомобиля, три офицера — три автомобиля. И они не покинут свою территорию, чтобы кого-то конвоировать или что-то охранять», — отметил Сергей Князев.

Он также сообщил, что офицеры будут постоянно находиться в территориальной общине, периодически появляясь в отделении полиции для отчета или получения установок. При этом коммуникация полицейского с руководством будет происходить с использованием электронных средств связи.