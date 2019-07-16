The Guardian: В Киеве из-за глобального потепления климат станет австралийским

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В результатах исследования, опубликованных в научном издании Plos One, сообщается, что из-за глобального потепления города, находящиеся в умеренном климатическом поясе, будут напоминать города, расположенные на расстоянии 1000 км от экватора

К 2050 году из-за глобального потепления летняя температура в Киеве станет выше на 7 градусов по Цельсию, а средняя температура увеличится на 3 градуса по Цельсию. Об этом сообщается в результатах нового исследования, опубликованных в научном издании Plos One, — пишет Фиона Харвей в издании The Guardian, информирует enovosty.com/news.

Согласно проведенным исследованиям, в Лондоне через три десятилетия будет такой же климат, как и в Барселоне сегодня. Согласно докладу о возможных последствиях климатического кризиса, климат в Мадриде к 2050 году станет как в Марракеше, а климат в Стокгольме станет таким же, как в Будапеште. Во всем мире города, находящиеся в умеренном климатическом поясе, будут напоминать города, расположенные на расстоянии 1000 км от экватора

Более 10 лет назад Барселона пострадала от сильной засухи, которая поставила под угрозу жизнь многих испанцев и привела к тому, что десятки миллионов евро были потрачены на импорт питьевой воды. Исследователи считают, что в будущем вероятность того, что в Лондоне возникнут аналогичные проблемы, достаточно высока.

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Опасения по поводу того, что мир не готов к последствиям глобального потепления, растет среди экспертов. Специальный представитель генерального секретаря ООН по снижению риска бедствий Мами Мизутори сообщил Guardian, что климатические кризисы происходят со скоростью один раз в неделю. А правительства стран ничего не делают, чтобы нивелировать их последствия и не вкладывают средства в повышение устойчивости городской инфраструктуры.