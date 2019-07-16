Синоптик рассказала, когда в Украину возвратится тепло

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Потеплеет в Украине только под конец текущей недели. До этого же времени в большинстве регионов страны будет прохладно и местами дождливо.

Синоптик Наталья Диденко на собственной странице в Facebook обнародовала свежий прогноз погоды. В посте она также сообщила, когда же ждать потепление, информирует enovosty.com/news.

Наталья написала: «Еще немного померзнем, а уже с 19 июля температура воздуха ощутимо поднимется».

Завтра, согласно прогнозу, в Украине будут идти кратковременные дожди, а местами возможны и грозы. Причиной этому послужил антициклон под названием Xandra, двигающийся со стороны Европы.

Жители же южной части страны завтра будут наслаждать относительным теплом — +26…+29 градусов. Диденко призвала их запастись темными очками. На остальной части страны воздух днем прогреется до +20…+24 градусов.

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Усугубить ситуацию в ближайшие дни может нестабильное атмосферное давление. Из-за его скачков у многих завтра, 17 июля, может болеть голова.

Среда в столице ознаменуется кратковременными осадками. Местами будут идти грозы. В ночь с 16 на 17 июля будет довольно холодно – лишь +12…+14 градусов. Днем воздух прогреется до +21…+23.