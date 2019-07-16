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Сегодня ночью произойдет «кровавое» лунное затмение

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В ночь с 16 на 17 июля произойдет лунное затмение, которое завершит коридор затмений.

Сегодня ночью состоится «кровавое» лунное затмение. «Кровавым» оно названо из-за красного оттенка небесного светила, информирует enovosty.com/news.

Данное явление смогут увидеть и украинцы. Оно будет частичным. Начало прогнозируется в 21:43. Фаза частичного затмения наступит в 23:01, пик же пройдет в 00:31.

Также наблюдать за лунным затмением смогут австралийцы, африканцы, жители Южной Америки, большинство европейцев и азиатов.

Сегодня, 16 июля, в 21:30 запланирован старт официальной-онлайн трансляции «карового» затмения.

Читайте: Кровавая луна: Началось самое продолжительное лунное затмение 21-го века (ВИДЕО)

По словам астрологов, в день затмения необходимо мыслить только позитивно, потому что этот период очень благоприятный для самопрограммирования.

Сегодня ночью также закроется «коридор затмений», стартовавший 2 июля солнечным затмением. Считается, что промежуток между двумя затмениями может влиять на последующие 18 лет жизни. В этот период не стоит принимать какие-либо серьезные решения, организовывать масштабные переезды, менять рабочее место, а также заключать брак.


Автор: Катерина Лукьянчук
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