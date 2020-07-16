Нацполиция блокировала канал сбыта наркотиков

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На Донетчине Нацполиция блокировала канал сбыта наркотиков

Сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления полиции Донетчины под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили жителя Мариуполя, который изготавливал и сбывал амфетамин и каннабис

У владельца наркобизнесом изъяты наркотические вещества стоимостью 50 000 гривен, а также деньги от продажи наркотиков и оборудование для фасовки, информирует enovosty.com/news.

В Мариуполе правоохранители вышли на след поставщика амфетамина на местный наркорынок. Наркоделец вел торговлю крупными партиями с использованием средств конспирации. Злоумышленник собственноручно синтезировал дома наркотик из прекурсоров.

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Товар человек сбывал через подставных лиц методом закладок. Получить наркотик могли только постоянные покупатели, которых насчитывалось несколько десятков. Один грамм амфетамина стоил 450 гривен.