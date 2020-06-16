В СМИ рассказали о том, как магазины на карантине травят украинцев

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Украинцам рекомендуют сейчас еще осторожнее относиться к еде и внимательно проверять товары

Невысокие доходы украинцев испытываются высокими ценами на самые важные продукты. Так, в стране наблюдаются очень высокие цены на овощи и фрукты. Выросли прайсы и в интернете, который за период карантина стал всё более популярным. Но цены оказались не самым большим стрессом для жителей разных регионов страны: в последнее время увеличилось количество жалоб на просрочку и некачественные продукты. Мало того, что в жару продукты быстрее портятся, так и в доставках попадаются не совсем съедобные «сюрпризы», как вот мыши или окурки, информирует enovosty.com/news.

В СМИ рассказали о том, что некоторые покупатели начали жаловаться на металлический привкус в выпечке и сладостях. Причины — некачественное старое оборудование, которое уже давно нуждается в модернизации. К тому же, как оказалось, некоторые предприятия грешат безответственным отношениям к работе. После этого на полках появляются круассаны с резиновыми перчатками или хлеб с окурком.

Трудность ситуации в том, что Госпропотребслужбе – ведомству, которое в ответе за качество, официально запретили плановые проверки, они могут только реагировать на жалобы. Потому самое страшное, что может грозить производителям и торговым сетям — репутационный удар после жалоб с соцсетях. Потому украинцам рекомендуют полагаться, в первую очередь, на себя. В частности, максимально тщательно проверяя товары при покупке или доставке.