СБУ блокировала работу мощной сети ботоферм, которой руководили из РФ

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СБУ блокировала межрегиональную сеть ботоферм, которой руководили из РФ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и нескольких областях, которой руководили из Российской Федерации, информирует enovosty.com/news.

Возможности сети позволяли генерировать фейки от более 10 000 ботов. Организаторы ботофермы использовали не только учетные записи в социальных сетях и е-мейлы, но и электронные кошельки с фейковых персональными данными. Работники ботоферм были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением.

Оперативники спецслужбы установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали, кроме украинских, также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. В Европе их преимущественно невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ — без содействия со стороны спецслужб

Выполняя заказ по эскалации конфликта на востоке Украины, организаторы ботоферм осуществляли информационные «вбросы», способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами. Всего в рамках уголовных производств было проведено 12 обысков, в результате которых были изъяты доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности, в том числе более 40 000 SIM-карт мобильных операторов.

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