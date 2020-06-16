Необходимо прожиточный минимум привязать к минимальной заработной плате, — Юрий Гаврилечко

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Кабмин поднимает прожиточный минимум и планирует установить на уровне не менее 40% от средней заработной платы

С вопросом относительно влияния увеличения прожиточного минимума на экономику страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к учредителю Ukrainian Think Tank Юрию Гаврилечко, информирует enovosty.com/news.

Юрий Гаврилечко сообщает, что увеличение прожиточного минимума окажет положительное влияние на экономику страны

«Однако важно учесть средний показатель зарплаты, поскольку есть показатель, который берет за основу Госстат, а есть показатель, который берет за основу Пенсионный фонд. Это два разных отличающихся показателя. То, что прожиточный минимум необходимо повышать — это однозначно имеет смысл. Но есть очень жесткая необходимость вернуться к практике, которая была нарушена два правительства назад, а именно снова привязать прожиточный минимум к минимальной заработной плате. Если это будет сделано, то это будет достаточно позитивным ходом, который позволит существенно повлиять на ситуацию на внутреннем рынке. Но эти меры должны быть не сами по себе, а совмещаться с реализацией других пунктов экономической программы правительства. Потому что любое повышение заработных плат имеет смысл только тогда, когда экономика растет», — сообщает Юрий Гаврилечко