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Нацполиция блокировала деятельность угонщиков автомобилей премиумкласса (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Нацполиция блокировала деятельность угонщиков автомобилей премиумкласса (ВИДЕО)
 
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Нацполиция блокировала деятельность угонщиков автомобилей премиумкласса

Работники Департамента уголовного розыска Нацполиции совместно с работниками Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Офиса Генерального прокурора Украины с привлечением работников специальных подразделений КОРД Киевской области и полиции особого назначения Киевской, Запорожской и Ивано-Франковской областей задержали участников преступной группы, члены которой совершали незаконные завладения транспортными средствами в 2019 — 2020 годах, информирует enovosty.com/news.

Установлено, что роли и функции каждого участника группы были четко распределены. Организатором и соорганизатором группы стали уроженцы АР Крым, 47-ми и 28-ми лет соответственно. Организатор группы — ранее неоднократно судим. Также установлено участие в группе шести исполнителей — уроженцев АР Крым, Запорожья, Киева и другого государства.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что во время похищения автомобилей участники группы использовали самые современные технологии — для открытия и приведения в действие двигателя. Также злоумышленники подделывали или заменяли идентификационные номера агрегатов на похищенных автомобилях и реализовывали автомобили-«двойники».

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Также участники группы требовали от потерпевших деньги за возврат угнанного автомобиля. Если владелец отказывался, сдавали похищенный транспорт на разборку.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 179

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