В сети появилась забавная карикатура Сергея Елкина «мир на удаленке»

Главная » Последние новости » Новости общества » В сети появилась забавная карикатура Сергея Елкина "мир на удаленке" В сети появилась забавная карикатура Сергея Елкина "мир на удаленке"

Закрыть Отправить

Мир охватили теории заговора. Пандемия коронавируса - раздолье для конспирологов. Одни винят во всем Билла Гейтса, другие - масонов и рептилоидов, а будущую вакцину считают чипированием.

Фото: Сергей Елкин

Художник-карикатурист Сергей Елкин опубликовал забавную карикатуру на «теории заговора» и смешных «заговорщиков», которые вынуждены управлять миром на удаленке, информирует enovosty.com/news.

Соцсети и различные СМИ полны заявлений, обличающих вирусологов, Билла Гейтса, Сороса, сторонников вакцинации и даже Ангелу Меркель в карантине во времена пандемии коронавируса.