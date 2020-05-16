В сети появилась забавная карикатура Сергея Елкина «мир на удаленке»
Мир охватили теории заговора. Пандемия коронавируса - раздолье для конспирологов. Одни винят во всем Билла Гейтса, другие - масонов и рептилоидов, а будущую вакцину считают чипированием.
Фото: Сергей Елкин
Художник-карикатурист Сергей Елкин опубликовал забавную карикатуру на «теории заговора» и смешных «заговорщиков», которые вынуждены управлять миром на удаленке, информирует enovosty.com/news.
Соцсети и различные СМИ полны заявлений, обличающих вирусологов, Билла Гейтса, Сороса, сторонников вакцинации и даже Ангелу Меркель в карантине во времена пандемии коронавируса.