В Погранслужбе рассказали, где и как можно украинцам пересечь границу с Польшей

Главная » Последние новости » Новости общества » В Погранслужбе рассказали, где и как можно украинцам пересечь границу с Польшей В Погранслужбе рассказали, где и как можно украинцам пересечь границу с Польшей

Закрыть Отправить

Согласно информации, обнародованной государственной пограничной службой Украины, пересечь границу с Польшей можно пешком через пункт пропуска «Шегини», который открыли этой ночью и пока это единственный пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей.

Как заявили в погранслужбе, польская сторона пропускает только пеших граждан Украины. Автомобильный транспорт на территорию Польши через данный пункт пропуска пока не заезжает. По состоянию на 16 мая 2020 года пункт пропуска пересекло порядка 400 человек. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, с других пунктов пропуска, например, «Краковец» польская сторона перенаправляет граждан, которые хотят пересечь границу пешком, в ПП «Шегини».

Что касается пересечения границы на транспортных средствах, то, к примеру, в пункте пропуска «Ягодин» пока курсируют специальные автобусы, которые перевозят людей через границу. Но как утверждают в государственной пограничной службе Украины, в скором времени такое движение будет прекращено.

Читайте: Осенью украинцев ждёт массовая вакцинация от гриппа, - Ляшко