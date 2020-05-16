«Последний звонок» в условиях пандемии: как отмечают окончание учебы учащиеся по всему миру (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » "Последний звонок" в условиях пандемии: как отмечают окончание учебы учащиеся по всему миру (ФОТО) "Последний звонок" в условиях пандемии: как отмечают окончание учебы учащиеся по всему миру (ФОТО)

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Хотя весь мир охватил страх и паника перед смертельным вирусом - жизнь не прекращалась. Об этом с уверенностью могут сказать молодые люди со всего мира, которые заканчивают школы/колледжи в таких необычных условиях.

Выпускник средней школы в Пасадене Джошуа Дионисио, Калифорния, 8 мая 2020 года, информирует enovosty.com/news.

Выпускник средней школы в Пасадене Александр Флорес позирует для официального портрета в студии «Drive-Thru» в Пасадене, Калифорния, 8 мая 2020 года.

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Ученицы Центральной католической средней школы Аллентауна в выпускных платьях сохраняют социальную дистанцию во время фотосессии после отмены выпускного вечера, в Аллентауне, штат Пенсильвания, 14 мая 2020 года.

Сан-Диего, Калифорния, 13 мая, 2020

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Алексис Ламоро празднует со своей семьей окончание школы медсестер Государственного университета Огайо, в Колумбусе, штат Огайо, 2 мая 2020 года.

Натаниэль Мур позирует для того, чтобы показать, как выпускные мантии можно использовать в качестве средств индивидуальной защиты для работников здравоохранения в Берлингтоне, штат Вермонт, 6 апреля 2020 года.

Выпускницы средней школы Эмили и Лекси приехали в Дауфин-Айленд, штат Алабама, для собственной выпускной фотосессии 1 мая 2020 года.

Памятный рисунок, посвященный выпускному классу средней школы имени Пола Д. Шрайбера в 2020 году, в Порт-Вашингтоне, Нью-Йорк, 1 мая 2020 года.

Пабло Герра, ректор Университета Магдалены, вручает дипломы студентам-медикам-выпускникам, которых заменяет робот Lied во время онлайн-церемонии вручения дипломов в Санта-Марте, Колумбия, 16 апреля 2020 года.

Выпускники старших классов в классических кепках празднуют выпускной в ресторане под открытым небом в центре Стокгольма, Швеция, 24 апреля 2020 года.

Палестинская аспирантка позирует для фотографии в маске во время выпускной церемонии в южной части сектора Газа 16 апреля 2020 года.

Декан Санджив Хаграм из Школы глобального управления в Университете штата Аризона, США, репетирует виртуальную церемонию вручения дипломов в Фениксе, штат Аризона, 30 апреля 2020 года.

Источник: Reuters