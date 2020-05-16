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16.05.2020 г.
08:00 "Последний звонок" в условиях пандемии: как отмечают окончание учебы учащиеся по всему миру (ФОТО)
15.05.2020 г.
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19:46 В Офисе президента обнародовали обновленные списки антироссийских санкций
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18:59 Европарламент выделяет Украине 1,2 млрд евро
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«Последний звонок» в условиях пандемии: как отмечают окончание учебы учащиеся по всему миру (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » "Последний звонок" в условиях пандемии: как отмечают окончание учебы учащиеся по всему миру (ФОТО)
 
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Хотя весь мир охватил страх и паника перед смертельным вирусом - жизнь не прекращалась. Об этом с уверенностью могут сказать молодые люди со всего мира, которые заканчивают школы/колледжи в таких необычных условиях.

Выпускник средней школы в Пасадене Джошуа Дионисио, Калифорния, 8 мая 2020 года, информирует enovosty.com/news.

Выпускнику средней школы в Пасадене Джошуа Дионисио помогают с минометом перед его официальным портретом в студии проезда в Пасадене, Калифорния, 8 мая 2020 года. REUTERS / Mario Anzuoni

Выпускник средней школы в Пасадене Александр Флорес позирует для официального портрета в студии «Drive-Thru» в Пасадене, Калифорния, 8 мая 2020 года.

Выпускник средней школы в Пасадене Александр Флорес позирует для официального портрета в студии «Drive-Thru» в Пасадене, Калифорния, 8 мая 2020 года. REUTERS / Mario Anzuoni

Читайте: На Западе Украины расцвело целое поле тюльпанов: яркие фото

Ученицы Центральной католической средней школы Аллентауна в выпускных платьях сохраняют социальную дистанцию во время фотосессии после отмены выпускного вечера, в Аллентауне, штат Пенсильвания, 14 мая 2020 года.

Учащиеся Центральной католической средней школы Аллентауна в выпускных платьях сохраняют социальную дистанцию, поскольку их матери фотографируют после отмены выпускного вечера в Аллентауне, штат Пенсильвания, 14 мая 2020 года. РЕЙТЕР / Джонатан Эрнст

Сан-Диего, Калифорния, 13 мая, 2020

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Выпускник готовится позировать для фотографии в пустом кампусе Университета штата Сан-Диего после того, как 23 кампуса системы Университета штата Калифорния объявили, что семестр осени 2020 года будет онлайн, затрагивая сотни тысяч студентов в Сан-Диего, Калифорния, 13 мая, 2020. REUTERS / Майк Блейк

Алексис Ламоро празднует со своей семьей окончание школы медсестер Государственного университета Огайо, в Колумбусе, штат Огайо, 2 мая 2020 года.

Алексис Ламоро празднует со своей семьей после того, как она закончила школу медсестер Государственного университета Огайо во время онлайн-церемонии открытия в Колумбусе, штат Огайо, 2 мая 2020 года. REUTERS / Megan Jelinger

Натаниэль Мур позирует для того, чтобы показать, как выпускные мантии можно использовать в качестве средств индивидуальной защиты для работников здравоохранения в Берлингтоне, штат Вермонт, 6 апреля 2020 года.

Натаниэль Мур, основатель Gowns 4 Good, позирует для того, чтобы показать, как выпускные платья можно использовать в качестве средств индивидуальной защиты (СИЗ) для работников здравоохранения в Берлингтоне, штат Вермонт, 6 апреля 2020 года. Таран Катания / Раздаточный материал через REUTERS

Выпускницы средней школы Эмили и Лекси приехали в Дауфин-Айленд, штат Алабама, для собственной выпускной фотосессии 1 мая 2020 года.

Недавние выпускники средней школы Эмили и Лекси посещают Дауфин-Айленд, штат Алабама, для самодельной выпускной фотосессии после того, как их классы перешли онлайн 1 мая 2020 года. REUTERS / Maranie R. Staab

Памятный рисунок, посвященный выпускному классу средней школы имени Пола Д. Шрайбера в 2020 году, в Порт-Вашингтоне, Нью-Йорк, 1 мая 2020 года.

Знак, посвященный выпускному классу средней школы имени Пола Д. Шрайбера в 2020 году, виден на заборе, в то время как огни даны в честь Уитни Филд в Порт-Вашингтоне, Нью-Йорк, 1 мая 2020 года. REUTERS / Shannon Stapleton

Пабло Герра, ректор Университета Магдалены, вручает дипломы студентам-медикам-выпускникам, которых заменяет робот Lied во время онлайн-церемонии вручения дипломов в Санта-Марте, Колумбия, 16 апреля 2020 года.

Пабло Герра, ректор Университета Магдалены, вручает дипломы студентам-медикам-выпускникам робот Lied во время онлайн-церемонии вручения дипломов в Санта-Марте, Колумбия, 16 апреля 2020 года. Университет Магдалены / Раздаточный материал через REUTERS

Выпускники старших классов в классических кепках празднуют выпускной в ресторане под открытым небом в центре Стокгольма, Швеция, 24 апреля 2020 года.

Школьники старших классов старших классов в классических кепках празднуют выпускной в ресторане под открытым небом в центре Стокгольма, Швеция, 24 апреля 2020 года. Информационное агентство TT / Anders Wiklund via REUTERS

Палестинская аспирантка позирует для фотографии в маске во время выпускной церемонии в южной части сектора Газа 16 апреля 2020 года.

Палестинская аспирантка позирует для фотографии, когда она носит маску во время своей выпускной церемонии в южной части сектора Газа 16 апреля 2020 года. РЕЙТЕР / Ибрагим Абу Мустафа

Декан Санджив Хаграм из Школы глобального управления в Университете штата Аризона, США, репетирует виртуальную церемонию вручения дипломов в Фениксе, штат Аризона, 30 апреля 2020 года.

Декан школы глобального управления Thunderbird при государственном университете штата Аризона Санджив Хаграм проводит виртуальную церемонию открытия с использованием роботов мобильного телеприсутствия в Финиксе, штат Аризона, 30 апреля 2020 года. ASU / Школа глобального управления Thunderbird / Раздаточный материал через REUTERS

Источник: Reuters


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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