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Когда начнут штрафовать рестораны и прачечные за нарушение «языкового закона»

Главная » Последние новости » Новости общества » Когда начнут штрафовать рестораны и прачечные за нарушение "языкового закона"
 
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С принятием «языкового закона» предприятия сферы обслуживания за несоблюдение норм закона будут штрафовать. В случае нарушения предприятием норм закона составляется акт и объявляется предупреждение с требованием устранить нарушения в течение 30 дней. За повторное нарушение в течение года на предприятие накладывается штраф в размере от трехсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан

С принятием Закона Украины “Про забезпечення функціонування української мови як державної“ предприятия сферы обслуживания за несоблюдение норм закона будут штрафовать, информирует enovosty.com/news.

Согласно принятому закону, языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык. В случае нарушения предприятием норм закона составляется акт о результатах осуществления контроля за применением государственного языка и объявляется предупреждение с требованием устранить нарушения в течение 30 дней с даты составления акта.

Когда начнут штрафовать рестораны и прачечные за нарушение «языкового закона»

За повторное нарушение норм закона в течение года на субъектов хозяйствования накладывается штраф в размере от трехсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 5 тысяч 100 гривен до 6 тысяч 800 гривен. Нарушитель может обжаловать постановление в суде. Разрешается обслуживание клиентов с использованием иностранных языков, однако только по просьбе клиента. Нормы закона вступают в силу с 16 января 2021 года.

Читайте: Закон об украинском языке: В суде поставлена точка

Напомним, 15 мая 2019 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної“, регулирующий порядок использования украинского языка на территории Украины.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 2057

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