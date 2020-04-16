В Украину вернулись 20 военных и гражданских в рамках обмена пленными с ОРДЛО (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украину вернулись 20 военных и гражданских в рамках обмена пленными с ОРДЛО (ФОТО) В Украину вернулись 20 военных и гражданских в рамках обмена пленными с ОРДЛО (ФОТО)

Закрыть Отправить

В Украину вернулись 20 военных и гражданских в рамках обмена пленными с ОРДЛО, которое инициировал Владимир Зеленский

20 украинцев вернулись из плена в результате взаимного освобождения пленных, которое инициировал Президент Украины Владимир Зеленский. Обмен между Украиной и ОРДЛО был осуществлен сегодня на пункте пропуска «Майорское» в Донецкой области и в районе города Счастье Луганской области, информирует enovosty.com/news.

9 украинцев длительное время содержались боевиками на оккупированных территориях Донецкой области, а 11 человек — Луганской. Среди них — двое украинских военных.

«Процесс подготовки к обмену всегда сложный, но самое главное, что 20 наших соотечественников встретят Пасху свободными. Потому что жизнь каждого украинца для нас является высшей ценностью. И сегодняшний обмен это еще раз подтверждает», — отметил председатель СБУ Иван Баканов. Иван Баканов сообщил, что это уже третий обмен пленными за 7 месяцев, поэтому очевидно, что президентская стратегия обмена «всех на всех» и договоренности, достигнутые в нормандской формате, работают.

Читайте: СБУ блокировала деятельность преступной группировки, причастной к совершению терактов (ВИДЕО)

«Возвращение наших граждан и территорий — приоритетное направление, работа в котором идет постоянно, несмотря ни на какие экономические и политические обстоятельства и даже пандемию коронавируса. Мы делаем все возможное, чтобы вернуть всех, кто, к сожалению, еще остается в плену», — говорит Иван Баканов. По возвращению наши граждане должны обязательно пройти процедуры обсервации и проверки. Социальные службы по вопросам адаптации и реабилитации будут также рядом.