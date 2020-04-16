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Полицейские ликвидировали нарколабораторию по производству метамфетамина (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Полицейские ликвидировали нарколабораторию по производству метамфетамина (ВИДЕО)
 
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В Днепре полицейские ликвидировали нарколабораторию по изготовлению метамфетамина

Сотрудники управления противодействия наркопреступности совместно со следователями провели обыск по месту жительства 53-летней женщины, в ходе которого обнаружили лабораторное оборудование для изготовления психотропного вещества «метамфетамин», 2000 г прекурсора «псевдоэфедрин», слип-пакеты с психотропными веществами, электронные весы и пустые слип-пакеты, информирует enovosty.com/news.

Все изъятые вещества направлены на экспертизу. По результатам исследования будет решаться вопрос о возбуждении уголовных производств по статьям 307, 313, 311 Уголовного кодекса Украины, вручение женщине сообщения о подозрении и избрания ей меры пресечения.

Сейчас следственные действия продолжаются. Полицейские устанавливают все обстоятельства дела и проверяют причастность женщины к изготовлению и распространению наркотических веществ на территории города.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 103

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