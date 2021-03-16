Вводите превентивные меры: Степанов обратился к местным властям

Главная » Последние новости » Новости общества » Вводите превентивные меры: Степанов обратился к местным властям Вводите превентивные меры: Степанов обратился к местным властям

Закрыть Отправить

Максим Степанов призвал местные власти не ждать указания сверху

Степанов призвал местные власти не ждать указаний сверху и самостоятельно принимать меры для сдерживания пандемии коронавируса. Об этом информируют «Экономические Новости» со ссылкой на сайт МЗУ.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге МЗ обратился к представителям органов местной власти и призвал их к совместной ответственности в вопросах борьбы с пандемией. В частности, порекомендовал им вводить по своему усмотрению ограничительные меры, не дожидаясь указаний сверху.

«Мы постоянно улучшаем и совершенствуем нашу медицинскую систему. Именно благодаря этим системным решением Украина стала страной, которая доказала, что способна сдерживать пандемию коронавируса. Однако не все зависит исключительно от Минздрава. Хочу обратиться в местные органы власти — мэров районных городов, областных центров, председателей территориальных общин. Коронавирус — наша общая беда. Именно от нашей общей ответственности зависит, выйдем мы окончательными победителями в противостоянии с недугом. Не ждите указаний сверху или распоряжений, употребляйте контрмер на местах, контролируйте соблюдение карантина и рекомендациями Минздрава. Вводите превентивные меры», — заявил Максим Степанов.

Пример глава ведомства считает Львов, где мер ввёл ограничения после того, как ситуация в регионе стала критической.

Читайте: В Украине расширили оранжевую зону карантина, в зеленой зоне нет ни одной области

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, в каком случае на территории всей Украины будет введёт жесткий локдаун.