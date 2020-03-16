В Раде предлагают ввести мораторий на проверки бизнеса и кредитные каникулы из-за коронавируса

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Александр Дубинский предложил ввести мораторий на проверки бизнеса и кредитные каникулы до 18 сентября 2020 года

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский предложил внести поправки в Налоговый кодекс относительно помощи бизнесу в рамках борьбы с последствиями коронавируса COVID-19, информирует enovosty.com/news.

Дубинский отметил, что предложенные изменения в Налоговый кодекс помогут уменьшить негативные последствия коронавирусной инфекции. Депутат от партии «Слуга народа» предложил ввести мораторий на проверки бизнеса, кредитные каникулы и отсрочку уплаты ЕСВ и единого налога

Дубинский предлагает ввести мораторий на проверки с 18 марта по 18 сентября 2020 года, освободить СПД от уплаты единого налога и приостановить начисление процентов за пользование кредитами, предоставленных финансовыми учреждениями

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