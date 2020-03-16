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СБУ блокировала деятельность масштабной транснациональной наркогруппировки (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала деятельность масштабной транснациональной наркогруппировки (ВИДЕО)
 
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Сотрудники СБУ блокировали деятельность масштабной транснациональной наркогруппировки, которая сбывала наркотические средства на территории Киева и Киевской области.

Служба безопасности Украины блокировала в Киеве деятельность транснациональной организованной группировки, которая специализировалась на контрабанде и сбыте оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ, информирует enovosty.com/news.

По данным следствия, участники группы наладили незаконную переправку в нашу страну кокаина, психотропа МДМА («экстази») и каннабиса из стран Латинской Америки и Европы. Полученный из-за границы товар фигуранты реализовывали на территории Киева и Киевской области.

Во время 14 обысков в квартирах, офисных помещениях и автомобилях фигурантов сотрудники СБУ изъяли большое количество наркотических средств и психотропных веществ. Стоимость обнаруженного товара на «черном рынке» составляет почти 2,5 млн грн

Читайте: СБУ блокировала деятельность преступной наркогруппировки

Сейчас задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 789

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