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«Расскажите алгоритм действий при подозрении на коронавирус», — обращение к МОЗ

Главная » Последние новости » Новости общества » "Расскажите алгоритм действий при подозрении на коронавирус", - обращение к МОЗ
 
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Пользователи в соцсетях, которые почувствовали сильное недомогание и подозрение на коронавирус, обращаются к Министерству здравоохранения Украины за разъяснениями как им действовать в сложной ситуации.

Об этом на своей странице в Facebook написала блогер Дана Яровая, информирует enovosty.com/news.

«А теперь попробую максимально спокойно рассказать о ситуации, которая со мной сегодня произошла и происходит.
В 12.00 я почувствовала лёгкое недомогание, которое усиливалось. Решила померять температуру. Сначала была 37,5, подключились ломки по всему телу. Буквально за час температура поднялась до 39. Сразу же быстро нашли тест на грипп штамм А и штамм В. Никаких других симптомов в виде насморка, чихания, боли и першение в горле не было и пока нет. Тест на грипп показал отрицательный результат.

И тут я поняла, что не знаю что дальше делать. Какой алгоритм действий. Изоляция в отдельную комнату, маска — это все было сделано, но что дальше?
Дальше я звоню в 103 с вопросом какие мои дальнейшие действия. В 103 (кстати, единственная служба, которая хоть что-то спросила и рассказала). Итак, в скорой у меня поинтересовались симптоматикой, спросили про тест на грипп, спросили не общалась ли я с теми кто приехал из-за границы. Но за границей и я была и общалась с людьми, которые перенесли инфекционное заболевание осложнённое воспалением лёгких и плевритом. Скорая посоветовала обратиться к семейному доктору и позвонить в больницы, где тестируют на коронавирус.

Итак, звоню я семейному доктору. Семейный доктор начинает по телефону (без осмотра и проверки на коронавирус — ред.) назначать мне лечение.
Я положила трубку и поняла, что там дела не будет.
Звоню я в Александровскую больницу, так как по последним сообщениям там можно пройти тест на коронавирус. Вот после разговора с Александровской больницей, меня выкосило окончательно.
Рассказываю симптомы, мне рекомендуют обратиться к семейному врачу. Объясняю, что уже обращалась- результата нет. Дальше просто феерический разговор.
Я: а вы тесты на коронавирус делаете?
Они: у вас не коронавирус.
Я: я общалась с людьми, которые перенесли инфекцию с воспалением лёгких и плевритом, они приехали из — за границы.
Они: воспаление лёгких и коронавирус не связанны.
Я: (немая пауза) . А что же мне тогда делать?
Они: ну идите сделайте ренгент.
Я: если я заражена, я заражу массу народу.
Они: вот да, именно.
Я: так что делать?
Они: сидите дома.
Я: а лечится чем?
Они: пусть семейный врач назначает.

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При этом у меня не поинтересовались с кем я живу, где я была последнее время, летала ли я за границы, совершенно ничего.
Честно, я положила трубку и какое-то время находилась в прострации.
После этого я начала звонить своим друзьям — медикам, и наконец-то получила рекомендации.

Ну хорошо, мне есть кому позвонить и написать и получить грамотную консультацию. А тем кому некому? Где простейший алгоритм действий от МОЗ что делать в случае высокой температуры, отсутствия любых других симптомов и отрицательном тесте на грипп. Где простая бумажка, что делать, куда звонить, что принимать, куда бежать. И самое удивительное, мы получили список больниц где якобы есть тесты на коронавирус, но там по телефону без тестирования снимают этот диагноз.
Я очень надеюсь, что завтра у меня потекут сопли и начнёт болеть горло, и тема с коронавирусом отпадёт сама по себе, но я хочу подчеркнуть, что страна совершенно не готова к пандемии», — написала Дана Яровая.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 162

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