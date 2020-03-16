Киберполиция блокировала деятельность мошеннического call-центра

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Киберполиция блокировала деятельность мошеннического call-центра в Запорожье

Сотрудники Киберполиции в Запорожской области совместно с работниками СБУ под процессуальным руководством Запорожской местной прокуратуры пресекли противоправную деятельность группы лиц, информирует enovosty.com/news.

Установлено, что к противоправной деятельности были привлечены 15 человек. Фигуранты разместили собственный call-центр в Запорожье. Его сотрудники, используя клиентские базы банков, звонили гражданам.

Во время телефонного разговора представлялись сотрудниками службы безопасности банковских учреждений и выманивали информацию о данных cvv-кода, номера карты, пин-код и тому подобное. После того, как получали нужную информацию, злоумышленники списывали средства на подконтрольные карточные счета.

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Указанные клиентские базы банков скупались в DarkNet, содержали номер банковской карты, анкетные данные владельца, его мобильный телефон и электронный почтовый ящик. Правоохранители провели обыск по месту расположения офиса мошенников. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.