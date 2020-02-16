После «мирных» переговоров с террористами батальон «Моторолы» начал штурм украинских позиций — Бутусов о цене совместных патрулей

Главная » Последние новости » Новости общества » После "мирных" переговоров с террористами батальон "Моторолы" начал штурм украинских позиций - Бутусов о цене совместных патрулей После "мирных" переговоров с террористами батальон "Моторолы" начал штурм украинских позиций - Бутусов о цене совместных патрулей

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Решение добиваться мира любой ценой оказалось кровавой драматической ошибкой, за которую никто не взял на себя ответственность.

12 декабря 2014-го года, по приказу командования сектора «Б» АТО, заместитель командира 1-го батальона 93-й бригады Алексей Оцерклевич и командир 90-го аэромобильного батальона Олег Кузьминых вели переговоры без оружия с командиром российского батальона «Спарта» гражданином РФ Арсением Павловым, позывной «Моторола» о досмотре российскими террористами оружия и вещей украинских военнослужащих, следующих из контролируемого Украиной села Пески в контролируемый Украиной Донецкий аэропорт, информирует enovosty.com/news.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист, главный редактор портала ЦензорНЕТ Юрий Бутусов.

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывал, что договоренность о контроле действий украинских войск российским командованием и Совместным центром контроля и координации остановит войну, что приказ общаться с террористами позволит наладить взаимопонимание и снизит эскалацию боевых действий. Решение добиваться мира любой ценой оказалось кровавой драматической ошибкой, за которую никто не взял на себя ответственность.

Оцерклевич был вынужден пойти на этот шаг, потому что в аэропорту находились без боеприпасов и снабжения его бойцы, воевать ему запретили, и он был вынужден ехать говорить с террористами, чтобы во время разговора с другого направления смогли беспрепятственно заехать машины снабжения. Комбат Кузьминых понимал на какой смертельный риск пошел его товарищ, и вызвался ехать с ним сам, добровольно. После заключения перемирия вопрос снабжения окруженных в новом терминале стал личным делом этих командиров, но им удалось завести необходимый груз в новый терминал.

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Ровно через месяц, под прикрытием перемирия батальон «Спарта» окружил наши позиции в новом терминале, и под командованием «Моторолы» начал штурм украинских позиций. Комбат 90-го батальона Олег Кузьминых по приказу командования направил несколько групп добровольцев на помощь в новый терминал, пробилась только одна. Приказа на отход никто не дал, и Кузьминых был вынужден лично вести последний резерв добровольцев на помощь в полном тумане — его группа вышла на позиции противника, часть бойцов погибла, часть вместе с комбатом попала в плен. Кузьминых подвергся в плену зверским пыткам и издевательствам.

Новый терминал был подорван «представителями неподконтрольных территорий», оставшиеся защитники погибли и попали в плен. Арсений Павлов лично застрелил пленного бойца 90-го батальона Игоря Брановицкого. В январе 2015-го в новом терминале и при попытках в него прорваться пали смертью храбрых 65 украинских героев. Они сражались до конца в абсолютно безнадежной обстановке, которая сложилась в результате прекращения огня. Вот такой была цена перемирия только на одном этом участке фронта.

Алексей Оцерклевич стал комбатом, его батальон держал всю зиму 15-го село Пески, потеряв за все это время 40 бойцов погибшими и около 200 — ранеными — 50% своего состава. Кузьминых после возвращения из плена подверг публичной критике командование ВСУ и был вынужден перейти на службу в СБУ.

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В 2016-м году украинские спецслужбы по приказу президента Порошенко и в отместку за все преступления взорвали комбата «Спарты» полковника Арсения Павлова в лифте его дома.

Оцерклевич и Кузьминых могли бы рассказать так, как никто другой, президенту Владимиру Зеленскому о том, к чему приводят «совместные патрули» и «прекращения огня» и Совместные комиссии с российскими офицерами и террористами. Могли бы рассказать о Брановицком, о других героях, о том, какой кровавой ценой украинский народ и армия заплатили за ошибки политиков, — подчеркивает Юрий Бутусов.