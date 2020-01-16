Синоптики рассказали, как долго в Украине еще сохранится теплая погода

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Метеорологи прогнозируют плюсовую температуру до конца текущей недели.

Укргидрометцентр обнародовал свежий прогноз погоды. Согласно ему, в большинстве регионов тепло продержится до Крещения. Со следующей недели антициклон начнет постепенно покидать территорию Украины, информирует enovosty.com/news.

Сегодня по всей стране наблюдается сухая погода. Ночью и ранним утром во многих регионах был туман, а землю покрывала изморозь. Днем воздух прогрелся максимально до 6 градусов тепла. Теплее всего 16 января оказалось на юге Украины, там столбики термометров понялись местами до +9 градусов.

В пятницу, 17 января, «весенняя» погода пойдет немного на спад. В среднем, по стране ожидается +1…+3 градусов в дневное время. Более теплая погода сохранится лишь на Закарпатье – воздух прогреется до +5…+7 градусов. В столице завтра осадков не предвидится. Средняя температура воздуха составит +2…+4 градуса. В ночь на 18 января похолодает до -3 градусов.

Схожей погода будет и 18 января. А вот с воскресенья, 19 января, на большей части страны ожидается похолодание.

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