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Не расстанусь со смартфоном: видео «девушка и гаджет» взорвало сеть

Главная » Последние новости » Новости общества » Не расстанусь со смартфоном: видео "девушка и гаджет" взорвало сеть
 
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Жизнь «преподнесла» нам еще одну психологическую проблему — зависимость от гаджетов.

Недавно в США было проведено исследование, в ходе которого молодым людям, задали вопрос: «Что выберете — сломать руку или разбить телефон?». 46% предпочли гипс, информирует enovosty.com/news.

Ситуация сложилась на самом деле невероятная: гаджеты созданы, чтобы служить человеку, а на деле они часто подчиняют человека себе. Это многие устройства: смартфоны, электронные книги, ноутбуки и ультрабуки, планшеты, музыкальные плееры, игровые консоли и т.п.

На Западе специалисты с тревогой говорят о новом виде зависимости, когда человек не может расстаться с цифровыми источниками информации, особенно среди молодежи.

Специалисты разных стран, изучая гаджет-зависимость, проводили эксперименты, ограничивая людей разных возрастных групп в использовании любых технических устройств на разный период (от 2 до 24 часов). Выяснилось, что подавляющее большинство молодых людей не смогли провести больше двух часов без своих гаджетов. Более того, у них наблюдались тревожные симптомы: растерянность, депрессия, агрессия. Некоторые испытывали состояние сродни ломке. Психологи утверждают, что зависимость от гаджетов может превратиться в серьезную проблему.

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Доходит до абсурда и комичных ситуаций:

гаджет


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