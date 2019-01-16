Назвали самые дорогие в мире продукты питания

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В мире есть продукты, которые могут стоит очень дорого. Истинные гурманы готовы отдать за них немалые суммы, чтобы испытать истинное блаженство от их вкусовых качеств.

Эксперты назвали пять самых дорогих продуктов, за которые люди платят баснословные цены, информирует enovosty.com/news.

Грибы Мацутакэ

Истинные любители грибов отмечают, что вкус Мацутакэ не похож на другие. Этот гриб дорогой из-за того, что очень редкий. Его можно только найти в дикой природе. Обычно он растет только под одним видом хвойного дерева, и вырастить его в тепличных условиях пока невозможно. Эксперты подчеркивают, что за один гриб можно заплатить более 100 долларов.

Мраморное мясо

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Любители мясо не могут оставаться равнодушными к мраморному стейку. Этот вид мяса так называется, так как действительно выглядит как мрамор. Это мясо характерно только для определенного вида коров или быков. Японцы выращивают их в специальных условиях: пасутся в чистых полях, мало двигаются, едят рисовое зерно. Самое интересное, что и пьют они либо особое пиво или сакэ. Мясо готовят без масла и посыпают морской солью. За один такой стейк нужно отдать почти 3 тыс. долларов.

Арбуз Дэнсукэ

Кроме особенных коров и быков, в Японии разводят необычный арбуз Дэнсукэ. Его шкура полностью черная, а внутри как обычный арбуз. Известен он благодаря тому, что его очень сложно выращивать. В год его урожай составляет только 60-70 плодов. Купить такой арбуз можно только на аукционе, за один плод нужно отдать около 6 тыс. долларов.

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Дыня Юбари

Ценители дынь говорят, что вкус этого вида что-то среднее между дыней и тыквой. Дыня очень нежная, мягкая и сочная. За один плод нужно заплатить от 23 до 26 тысяч долларов.

Белый трюфель

Этот вид гриба — самый желанный. Растут они под землей, а собирают их только специально обученные собаки. Цены на них варьируются в зависимости от веса и желаний продавца. Известно, что в 2004 году гриб весом 850 грамм ушел с аукциона за 28 тысяч фунтов стерлингов. Жаль, что его покупатель так его и не попробовал, пока он к нему доехал протух.