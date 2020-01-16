Минцифры благодаря реформам сэкономило 1,38 млрд грн

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Минцифры благодаря реформам за 4 месяца сэкономило 1,38 млрд грн.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Минцифры благодаря реформам за 4 месяца сэкономило 1,38 млрд грн бюджетных средств, информирует enovosty.com/news.

Федоров подчеркнул, сэкономить бюджетные средства удалось только благодаря реформам. Министерством были блокированы неэффективные IT-закупки. На приобретении серверов для Единого государственного реестра было сэкономлено 38 100 000 грн, на закупке медицинской информационной системы — 115 700 000 грн.

Благодаря проведению реформы Госспецсвязи удалось сэкономить 1 000 000 000 грн. Кроме того, были оптимизированы административные процедуры, в частности запущены электронный кабинет застройщика, электронный кабинет водителя, кабинет электронных сервисов и многое другое

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