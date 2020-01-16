ЕБРР в 2019 году инвестировал в Украину более миллиарда евро

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Европейский банк реконструкции и развития в 2019 году инвестировал в Украину более миллиарда евро. Украина заняла первое место по количеству подписанных соглашений и второе место по общему объему инвестиций

В пресс-службе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) сообщили, что в 2019 году ЕБРР инвестировал более 1,1 миллиарда евро в различные проекты государственного и частного сектора Украины, информирует enovosty.com/news.

В ЕБРР отметили, что Украина заняла первое место по количеству подписанных соглашений и второе место по общему объему инвестиций. В сообщении ЕБРР также говорится, что увеличение проектов в Украине стало возможным благодаря планам украинских властей на проведение реформ. Инвестиции направлялись на проекты в секторах возобновляемой энергетики, общественной инфраструктуры, фармацевтики и агробизнеса.

ЕБРР инвестировал в «Укрэнерго» 149 миллионов евро, что позволит модернизировать инфраструктуру передачи электроэнергии и синхронизировать ее с европейскими электросетями. ЕБРР также профинансировал проект по строительству солнечной электростанции в Николаевской области и ветровой электростанции в Херсонской области. Кроме того, ЕБРР предоставил 250 миллионов евро на программы, связанные с общественным транспортом, благодаря чему Львов, Харьков и Полтава получили новые экологические и энергоэффективные троллейбусы с низким полом.

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