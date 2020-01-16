Чат-бот «Стоп наркотик» помог заблокировать более 300 наркомагазинов

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Заместитель министра внутренних дел сообщил, что чат-бот «Стоп наркотик» помог заблокировать более 300 наркомагазинов.

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили сообщил, что чат-бот «Стоп наркотик» помог заблокировать более 300 наркомагазинов и подчеркнул, что борьба с наркочумой продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, информирует enovosty.com/news.

Александр Гогилашвили сказал, что почти вся наркоторговля перешла в интернет, как и расчет по таким операциям. Поэтому, команда ХНУВД предложила решение — цифровая борьба с наркопреступностью чат-бот «Стоп наркотик».

В.и.о начальника Департамента борьбы с наркопреступностью Сергей Федченко отметил, что только за прошлый год специалисты Нацполиции разоблачили около 400 ячеек незаконного сбыта наркотических веществ с использованием инновационных технологий. Результат вдвое превзошел показатели 2018 года. Он отметил, что совместными усилиями побороть проблему распространения наркотиков станет проще.

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