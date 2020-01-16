Богдан Бондаренко рассказал о влиянии легализации игорного бизнеса на экономику страны

Главная » Последние новости » Новости общества » Богдан Бондаренко рассказал о влиянии легализации игорного бизнеса на экономику страны Богдан Бондаренко рассказал о влиянии легализации игорного бизнеса на экономику страны

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Монобольшинство Верховной Рады в первом повторном чтении поддержало законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса. Законопроектом предлагается легализовать азартные игры и увеличить возраст игроков с 18 до 21 года

С вопросом относительно влияния легализации игорного бизнеса на экономику страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту Богдану Бондаренко, информирует enovosty.com/news.

Богдан Бондаренко сообщает, что легализация игорного бизнеса не окажет существенного влияния на экономику страны

«Нет не может, потому что они взяли такой механизм легализации, который предусматривает легализацию игорного бизнеса только в нескольких категориях гостиниц. И это никоим образом не касается других видов игорного бизнеса. Кроме того, неизвестно, как урегулирована возможность принятия участия иностранцев в украинском игорном бизнесе», — сообщает эксперт