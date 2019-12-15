В Киеве состоялось богослужение в честь годовщины Объединительного собора, — ПЦУ

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Год назад в Софии Киевской был проведен Объединительный собор. Он положил начало созданию УПЦ. На нем был избран также ее глава – Епифаний.

Сегодня, 15 декабря, в Киеве в Свято-Михайловском Златоверхом храме состоялось праздничное богослужение, посвященное годовщине проведения Объединительного собора. Именно год назад официально появилась Православная церковь Украины, информирует enovosty.com/news.

Праздничную службу сегодня вел Блаженнейший митрополит Епифаний. Вместе с архиереями и духовенством из разных уголков Украины верующие подносили благодарственные молитвы к Господу. На Facebook-странице Епифания сегодня появилась такая цитата: «Чтобы они были единым, как и Мы». Он также поблагодарил Бога за первую годовщину в поместной ПЦУ.

Справка. В Объединительном соборе по созданию поместной ПЦУ 15 декабря 2018 года учувствовали иерархи разных церковных юрисдикций: УПЦ КП, УПЦ МП, УАПЦ, иерархи Константинопольского патриархата Даниил Зелинский, Илларион Рудник, а также митрополит Галльский Эммануил.

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