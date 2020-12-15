Украинские миротворцы вылетели в Косово (ВИДЕО)

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Украинские миротворцы вылетели в Косово на ротацию

С аэропорта «Борисполь» в Косово вылетела украинская ротация миротворцев. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, что каждый из прибывших военнослужащих служил в АТО/ООС. Миротворцы хорошо знают иностранный язык, имеют высокий уровень физической подготовки и теоретические знания. В Косово военнослужащие пробудут шесть месяцев.

Перед отлетом военнослужащим сделали все необходимые прививки. Ротационные войска прошли необходимую изоляцию и сдали тесты. Все военнослужащие имеют средства индивидуальной защиты.

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