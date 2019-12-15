Сегодня в Украину прибудет Вифлеемский огонь

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15 декабря скаутская организация «Пласт» привезет в Украину символ мира и благополучия – Вифлеемский огонь.

Сегодня в Украину прибудет Вифлеемский огонь. Его из Вены привезут пластуны. Ежегодная предрождественская передача огня скаутам состоялась вчера, 14 декабря. Об этом сообщается на Facebook-странице «Пласт – украинский скаутинг», информирует enovosty.com/news.

На странице пластунов сказано, что огонь доставят в Украину прямым авиарейсом Вена – Киев. Из столицы он отправится в разные уголки страны: в храмы, детские дома и военные части.

Добавим, что распространение Вифлеемского огня является международной ежегодной акцией скаутов. Она приурочена к празднованию Рождества. Идея заключается в распространении благодатного огня, зажженного в месте рождения Иисуса.

Пластуны также сообщили, что каждый украинец может получить частичку Вифлеемского огня. Для этого они советуют обратиться в ближайшую организацию Пласта и узнать информацию о передаче Огня в тот или иной город.

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Справка. Уже пять лет подряд пластуны передают Вифлеемский огонь на восток Украины в зону боевых действий. Вместе с Огнем украинские скауты отправляют нашим защитникам рождественские подарки.