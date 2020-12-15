Морская пехота ВМС получит плавающие БТР-4

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Украинским морпехам передадут плавающие БТР-4

Морская пехота ВМС Украины должна получить 60 плавающих БТР-4. Об этом сообщает Defense Express, информирует enovosty.com/news.

Директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова» Яков Мормил сообщил, что в 2021 году морской пехоте ВСУ передадут 77 БТР-4, из которых 15 БТР-4Е, один БТР-4К, один БРЭМ-4РМ и 60 плавающих БТР-4.

БТР-4 используется для транспортировки военнослужащих мотострелковых подразделений и обеспечения в бою огневой поддержки.

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Также сообщается, что бронетранспортер является базовой машиной для морской пехоты и сил быстрого реагирования.

БТР-4 может обеспечивать огневой поддержкой военнослужащих в различных условиях, даже в случае применения врагом оружия массового поражения. Бронетранспортер предназначен для использования как днем, так и ночью, в условиях бездорожья и в различных климатических условиях.