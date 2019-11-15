Виктор Скаршевский рассказал о перспективах реализации программ поддержки украинских фермеров

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что малые фермеры смогут брать кредит на покупку земли по ставке 3-5%

С вопросом относительно эффективности функционирования предложенной инициативы и важности программы для украинских фермеров «Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному экономическому эксперту Виктору Скаршевскому, информирует enovosty.com/news.

«Если в первом варианте бюджета было заложено 4,4 млрд грн с целевой установкой на удешевление кредитов фермеров при покупке земли, то в принятом Законе «О государственном бюджете Украины на 2020 год» планируется выделить 4 млрд грн без целевой привязки просто на финансирование сельского хозяйства. То есть это означает, что все деньги могут не идти на удешевление кредитов. Кроме того, выделенных средств и так мало. Таким образом, это никак не поможет украинским фермерам конкурировать с крупными агрохолдингами либо с транснацинальными корпорациями. И это копейки по сравнению с тем, что могут завести украинские агрохолдинги за западные деньги.

В новом законопроекте «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» есть лазейка, что если иностранная компания в течение последних трех лет арендовала землю, то мало того, что она ее может купить, так она еще имеет и приоритетное право перед всеми остальными ее купить. Поэтому это все сказки, что это поможет украинским фермерам конкурировать с предприятиями, у которых есть крупный капитал», — сообщает Виктор Скаршевский