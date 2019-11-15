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Верховная Рада запретила приватизацию подземных газовых хранилищ

Главная » Последние новости » Новости общества » Верховная Рада запретила приватизацию подземных газовых хранилищ
 
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Верховная Рада проголосовала за запрет приватизации подземных газовых хранилищ

Верховная Рада проголосовала за запрет приватизации подземных газовых хранилищ. За соответствующее решение проголосовали 292 народных депутата, информирует enovosty.com/news.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что внесенными поправками регулируются вопросы о ГТС, которые остаются в полной 100% государственной собственности.

Верховная Рада запретила приватизацию подземных газовых хранилищ

«ГТС не будут ни передаваться в аренду, ни отчуждаться, ни передаваться в управление», — сказал Разумков

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Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что внесенные правки согласовали с европейскими партнерами и подчеркнул и дают возможность провести сертификацию и начать международные переговоры


Автор: Оксана Ельченко
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