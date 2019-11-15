Верховная Рада запретила приватизацию подземных газовых хранилищ

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Верховная Рада проголосовала за запрет приватизации подземных газовых хранилищ

Верховная Рада проголосовала за запрет приватизации подземных газовых хранилищ. За соответствующее решение проголосовали 292 народных депутата, информирует enovosty.com/news.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что внесенными поправками регулируются вопросы о ГТС, которые остаются в полной 100% государственной собственности.

«ГТС не будут ни передаваться в аренду, ни отчуждаться, ни передаваться в управление», — сказал Разумков

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Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что внесенные правки согласовали с европейскими партнерами и подчеркнул и дают возможность провести сертификацию и начать международные переговоры