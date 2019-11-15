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СБУ блокировала нелегальный сбыт янтаря

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СБУ блокировала нелегальный сбыт янтаря

СБУ блокировала деятельность группировки, которая специализировалась на незаконной добыче и оптовой реализации янтаря. Об этом сообщает пресс-центр СБУ на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.

Участники группы подпольно добывали янтарь-сырец в одном из северных районов региона для продажи за границу. Подготовленную к сбыту продукции, в частности обработанное камни, дельцы хранили в подсобных помещениях собственных домов.

Во время проведения обысков у фигурантов дела обнаружена партия янтаря почти на шесть миллионов гривен, а также оборудование для нелегального промысла.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 и ст. 198 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения всех лиц, причастных к противоправной деятельности.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 110

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