Reuters: В Украине задержали заместителя «военного министра» ИГИЛ

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В Украине задержали заместителя «военного министра» ИГИЛ

В ходе совместной операции с министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) Служба безопасности Украины задержала гражданина Грузии, заместителя «военного министра» ИГИЛ Аль-Бара Шишани. Об этом сообщают Павел Политюк и Маттиас Вильямс в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Аль-Бар Шишани был правой рукой лидера ИГИЛ Абу Омар аль-Шишани и приехал в Украину в прошлом году по поддельному паспорту.

«Портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно является разыскиваемым лидером Исламского государства», — говорится в заявлении СБУ.

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Аль-Бар Шишани был задержан в Киевской области возле частного дома, где он проживал.