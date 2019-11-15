Фермеры смогут брать кредиты на покупку земли по ставке 3-5%

Главная » Последние новости » Новости общества » Фермеры смогут брать кредиты на покупку земли по ставке 3-5% Фермеры смогут брать кредиты на покупку земли по ставке 3-5%

Закрыть Отправить

Малые фермеры смогут брать кредиты на покупку земли по ставке 3-5%

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что после принятия закона о рынке земли украинцы смогут брать кредиты под покупку земли по процентной ставке 3-5%, информирует enovosty.com/news.

Милованов подчеркнул, что данная ставка будет только по гривневым кредитам, а программа будет доступна только финансирования деятельности малых фермеров.

Ранее Милованов сообщал о выделении 250 млн грн на финансовую поддержку фермеров, в частности на содержание коров.

Читайте: Земля - невозобновляемый стратегический актив. Потеряв один раз, не вернем никогда, - Ирина Верещук (ВИДЕО)

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который вводит рынок земли с 1 октября 2020 года.