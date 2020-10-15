ВСУ впервые получат ракеты типа РС-80

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ВСУ получат ракеты типа РС-80, способные пробивать 400 мм броню

Государственная акционерная холдинговая компания «Артем» (ГАХК «Артем»), входящая в состав ГК «Укроборонпром», готова досрочно передать заказчику несколько сотен новых неуправляемых авиационных ракет РС-80, изготовленных в рамках государственного оборонного заказа. Об этом сообщает ГК «Укроборонпром», информирует enovosty.com/news.

Вооруженные силы Украины получат впервые ракеты типа РС-80. Партия была изготовлена ​​после принятия этого средства поражения на вооружение.

Благодаря увеличению веса боевой части, РС-80 может пробивать 400 мм брони при дальности запуска в 1,2-4 километра. «Мы убеждены, что она достойно зарекомендует себя на службе и рассчитываем на продолжение изготовления РС-80 для нужд сил безопасности и обороны Украины», — сообщил председатель правления ГАХК «Артем» Владимир Зимин.

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РС-80 — разработка конструкторского бюро компании «Артем». Конструкция ракеты предусматривает возможность оснащения ее различными боевыми частями и подрывателями, в том числе, для борьбы с беспилотными летательными аппаратами в составе зенитно-ракетных комплексов. Первая партия неуправляемых авиационных ракет РС-80 успешно прошла огневые испытания и подтвердила свои тактико-технические характеристики.