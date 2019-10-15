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Специалисты измерят точную высоту Эвереста: ученые предполагают, что гора уменьшилась

Главная » Последние новости » Новости общества » Специалисты измерят точную высоту Эвереста: ученые предполагают, что гора уменьшилась
 
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Непал и Китай вместе организовывают экспедицию, цель которой – фиксация предельно точной высоты Эвереста. Исследователи считают, что из-за землетрясения гора стала ниже.

Находящуюся на границе Непала и Китая гору Эверест измеряют заново. Об этом передают пресс-службы правительств двух стран, информирует enovosty.com/news.

Во время посещения председателя КНР Си Цзиньпина Непала (12 и 13 октября) был заключен договор об измерении высоты горы. Такое исследование было спровоцировано заявлением геологов. Эксперты считают, что Эверест мог уменьшиться на несколько сантиметров. Причиной, скорее всего, послужили землетрясения в 2015 году.

Результаты измерений намерены представить в конце 2020 года.

Добавим, что впервые высоту Эвереста зафиксировали в 1847 во время индийской экспедиции, которой руководил житель Великобритании Эндрю Во. Тогда Эверест бы 8840 метров.

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На данный момент в подтвержденных источниках высота наивысшей точки планеты значится 8848 метров. Такая информация была получена в 1950 годах.

Китайские ученые считают же, что высота Эвереста сейчас не может превышать 8844 метра. Непальцы же до сих пор никогда не занимались измерением высоты горы.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 8

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