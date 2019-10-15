Синоптики спрогнозировали погоду на ноябрь

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Европейские синоптики спрогнозировали погоду на ноябрь. Согласно их данным, в последний осенний месяц будет достаточно тепло.

В 2019 году ноябрь в Украине будет довольно нестабильным. Об этом сообщают европейские климатологи. На протяжении всего месяца солнце будет сменяться дождями и первым снегом, информирует enovosty.com/news.

Начало последнего осеннего месяца будет довольно комфортным. Морозная погода придет в нашу страну лишь в конце ноября.

До 5 ноября ожидается солнечная погода. С 5 по 10 число прогнозируются осадки в виде дождей, также в некоторых областях в эти дни вероятен мокрый снег. Первые же настоящие снегопады ожидаются после 20 ноября.

Климатологи считают, что солнечных дней в ноябре будет меньше, нежели в октябре. В первой половине месяца воздух прогреется максимально до +9 градусов. Во второй же половине столбики термометров максимально поднимутся до +6 градусов выше ноля.

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Наиболее приятной для украинцев станет первая неделя ноября. Последние же дни месяца ознаменуются морозами (до -2…-3 градусов).

Европейские метеорологи считают, что в ноябре температура побьет многолетний рекорд. По их мнению, осадков будет меньше, нежели в предыдущие годы.