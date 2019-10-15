Победителем 5-го сезона Кубка Героев АТО стала команда СБУ «SB Team»

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Победителем 5-го сезона Кубка Героев АТО стала команда «SB Team» Центрального Управления СБ Украины

Команда «SB Team» Центрального Управления СБ Украины стала победителем 5-го сезона Кубка Героев АТО, — сообщает пресс-центр СБУ, информирует enovosty.com/news.

В решающей встрече, состоявшейся на стадионе «Динамо», наши игроки обошли команду Нацгвардии — ФК «Ягуар» и завоевали почетный трофей соревнований.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов поздравил победителей и пожелал новых спортивных успехов и высоких достижений на службе.