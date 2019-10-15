На снимках запечатлели катастрофическое таяние ледников (ФОТО)

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Ученые продемонстрировали, как изменились ледники за 100 лет.

В Сеть просочились снимки ледников с разницей в сто лет. Ровно столетие назад швейцарский фотограф запечатлел Альпы с высоты птичьего полета, информирует enovosty.com/news.

Исследователи Киран Бакстер и Элис Уоттерстон решили повторить полет Вальтера Миттельхольцера, пилота и фотографа со Швейцарии, который в 1919 году снял со своего самолета гору Монблан и запечатлел ее ледники. Добавим, что эта возвышенность расположена в Альпах.

В 2019 году Бакстер и Уоттерстон из Университета Данди (Шотландия) сделали снимки из точно таких же ракурсов. Точками геолокации служили горные вершины и пики.

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Сравнивая фото с разницей в сто лет, можно заметить, что альпийские ледники сильно подтаяли. За одно столетие ледяной слой в горах практически исчез.

Ученые считают, что горные ледники тают не только из-за изменения климата, но и через многочисленные авиаперевозки, осуществляемые как раз над Альпами.