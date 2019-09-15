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В Ровно 12-летняя девочка стала мамой

Главная » Последние новости » Новости общества » В Ровно 12-летняя девочка стала мамой
 
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В городе Ровно 12-лентяя девочка родила ребенка. Молодая мама росла в неблагополучной семье ромов, в роддом ее привезли прямо со свалки.

Медики Ровенского областного перинатального центра приняли уникальные роды. Мамой стала 12-лентяя девочка. Главврач Виктория Еникеева рассказала журналистам, что за время ее работы такой случай – единичный, информирует enovosty.com/news.

С мусорки девочку ромской национальности доставили в медучреждение в 2:10. В 7:10 на свет появился мальчик весом 3160 г и ростом 47 сантиметров. Врачи также сообщили, что у новорожденного присутствует порок. Какой именно, не уточняется.

Во время беременности девочка не числилась на учете в ЖК. Роды проходили естественном путем. Медики сделали все возможное, чтобы молодая мама и ее ребенок чувствовали себя комфортно.

Правоохранители уже выясняют все подробности случившегося. Идет расследование по факту сношения с малолетним ребенком. Об этом передают сотрудники областной полиции.

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На данный момент также известно, что юная роженица живет в селе Новое на Закарпатье. В больницу медики скорой помощи привезли ее со свалки.


Автор: Катерина Лукьянчук
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