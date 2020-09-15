Не пропустите! Только один раз в тысячелетии и впервые в “Украине” — презентация книги Дмитрия Чекалкина «Человеческий фактор»

Главная » Последние новости » Новости общества » Не пропустите! Только один раз в тысячелетии и впервые в “Украине” - презентация книги Дмитрия Чекалкина "Человеческий фактор" Не пропустите! Только один раз в тысячелетии и впервые в “Украине” - презентация книги Дмитрия Чекалкина "Человеческий фактор"

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Книжный жрец и чтец и многопрофильный квази-спец Дмитрий Чекалкин выступит на официальной презентации книги “Человеческий фактор”.

Изысканный перформанс с танцами на социальной дистанции состоится 17 сентября в столичном универмаге “Украина”!

В программе: долгожданная материализация книги и раздача автографов населению. Приглашаются все желающие!

В 16-00 начнем с неформального общения в кафе Gemini на 1 этаже (после предварительной регистрации по тел. 063 430 57 85).

А в 19-00 телепортируемся в большой зал на 2 этаже, где и пройдет музыкально-поэтический перформанс с акробатическими этюдами и художественными пирамидами.

Вишенка на торте – выступление штатного писателя нашего Книжного клуба Александра Володарского, который представит свою книгу “Мой Ионыч”.

До встречи в “Украине”! Киев, площадь Победы, 3