Не пропустите! Только один раз в тысячелетии и впервые в “Украине” — презентация книги Дмитрия Чекалкина «Человеческий фактор»
Книжный жрец и чтец и многопрофильный квази-спец Дмитрий Чекалкин выступит на официальной презентации книги “Человеческий фактор”.
Изысканный перформанс с танцами на социальной дистанции состоится 17 сентября в столичном универмаге “Украина”!
В программе: долгожданная материализация книги и раздача автографов населению. Приглашаются все желающие!
В 16-00 начнем с неформального общения в кафе Gemini на 1 этаже (после предварительной регистрации по тел. 063 430 57 85).
А в 19-00 телепортируемся в большой зал на 2 этаже, где и пройдет музыкально-поэтический перформанс с акробатическими этюдами и художественными пирамидами.
Вишенка на торте – выступление штатного писателя нашего Книжного клуба Александра Володарского, который представит свою книгу “Мой Ионыч”.
До встречи в “Украине”! Киев, площадь Победы, 3