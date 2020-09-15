«Глобальная неудача»: борьба за спасение природы терпит поражение

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Новая система показателей ООН показала, что из 20 целей по защите видов и экосистем удалось «частично достигнуть» только шесть целей.

Десятилетние глобальные усилия по спасению исчезающих видов в различных экосистемах, по мнению многих экспертов, провалились. А некоторые среды обитания, такие как коралловые рифы и тропические леса, оказались в большей опасности, чем когда-либо ранее. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В 2010 году более 150 стран согласовали цели по защите природы. Новая система показателей Организации Объединенных Наций показала, что из 20 целей по защите видов и экосистем удалось «частично достигнуть» только шесть целей. Ингер Андерсен, возглавляющая программу ООН по окружающей среде, назвала это глобальной неудачей.

На прошлой неделе Всемирный фонд природы опубликовал новое исследование, в котором сообщается, что с 1970 по 2016 год наблюдаемые популяции млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб сократились в среднем на 68%

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«С ростом числа смертей от пандемии и лесных пожаров на всем Западном побережье последствия нашего неправильного использования биологических систем никогда не были более очевидными», — сказала биолог из Канадского университета Виктории Джулия Баум

По словам активиста Дэвида Купера, по мере того, как страны готовятся перезапустить экономику после борьбы с коронавирусом, есть возможность добиться большего — или гораздо худшего — для планеты. «Некоторые страны ослабляют экологические нормы, но другие инвестируют в «зеленое» восстановление», — сказал он.

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Морской биолог из Университета Далхаузи Борис Ворм сказал, что мир стоит на перепутье. «У нас все еще есть шанс спасти большинство находящихся под угрозой исчезновения видов и уязвимых экосистем в мире. Теперь мы стоим перед историческим выбором: либо воспользоваться этой возможностью и восстановить то, что было утрачено, либо позволить некоторым биологическим видам мира уйти в небыти», — сказал Ворм.

Он сказал, что поразительно, что биоразнообразию Земли потребовались миллионы лет, чтобы эволюционировать. «Однако мы можем уничтожить большую его часть за несколько десятилетий — или сохранить его для будущих поколений. Это наш выбор», — добавил Ворм.