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СБУ блокировала незаконный ввоз ювелирных изделий с территории временно аннексированного Крыма

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Сотрудники СБУ блокировали незаконный ввоз ювелирных изделий с территории временно аннексированного РФ Крымского полуострова

В рамках реализации комплекса мер по борьбе с контрабандой и теневой экономикой сотрудники СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры блокировали незаконный ввоз ювелирных изделий с территории временно аннексированного РФ Крымского полуострова, — сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов с полуострова организовала изготовление ювелирных изделий. Затем злоумышленники через КПВВ «Чонгар» переправляли продукцию на территорию, подконтрольную украинской власти. Ювелирные изделия реализовывали под видом товаров, произведенных в «материковой» Украине в торгово-развлекательных центрах по всей стране без уплаты налогов и обязательных отчислений в государственный бюджет.

Во время проведения в Киеве санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили подпольный склад, на котором аккумулировались готовые к продаже ювелирные изделия, вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов уголовного производства.

Читайте: СБУ заблокировала деятельность подпольного цеха по обработке янтаря

В течение 2015-2019 годов, по предварительным оценкам, злоумышленники без уплаты обязательных отчислений в государственный бюджет реализовали ювелирную продукцию на сумму более 50 млн гривен.
Пef="https://enovosty.com/tag/nezakonnyj-vvoz" target="_blank">родолжается досудебное расследование.


Автор: Оксана Ельченко
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