Концентрация углекислого газа в атмосфере возросла до рекордного уровня

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Всего за один год уровень СО2 вырос на 2,4%. Теперь концентрация этого опасного газа наивысшая за последние 800 тыс. лет.

В атмосфере Земли зафиксирована рекордная концентрация углекислого газа. Об этом сказано в свежем федеральном отчете США за 2018 год. Специалисты выяснили, что теперь в мире наблюдается наивысшее количество СО2 за последние 800 000 лет. Эксперты обеспокоены пагубными последствиями такой динамики, информирует enovosty.com/news.

В 2018 году благодаря анализу состава атмосферы удалось установить, что концентрация углекислого газа составляет рекордные 407,4 частей на 1 млн. Данная цифра на 2,4% превышает показатель 2017 года. Подобную высокую концентрацию ученые наблюдали, анализируя керны льда возрастом 800 тыс. лет.

Исследователи также напомнили, что помимо уровня углекислого газа растет также уровень метана и закиси азота. Совокупно эти газы на 43% «несут ответственность» за ухудшение климата, начиная с 1990 года, сказано в отчете.

Справка. Согласно данным палеонтологов, подобный уровень СО2 в атмосфере фиксировался на Земле 3-5 млн лет назад. Тогда уровень моря был на 10-20 метров выше теперешнего.

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