СБУ разоблачила сообщников террористов ЛНР/ДНР

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм содействия деятельности незаконным вооруженным формированиям на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей

СБУ продолжает активно разоблачать сообщников террористов, которые оказывают боевикам техническое и финансовое содействие. Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали и локализовали противоправный механизм содействия деятельности незаконным вооруженным формированиям на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что несколько украинских граждан по согласованию с представителями псевдореспублик зарегистрировали на временно оккупированных территориях коммерческие структуры для предоставления услуг «национализированным» предприятиям в так называемых «ДНР/ЛНР». Содействие предоставлялось, в том числе военизированным формированиям «МЧС ДНР», в частности осуществлялся ремонт, техническое обслуживание машин и монтаж оборудования. При этом, зарегистрированные частные предприятия систематически платили «налоги» в псевдобюджеты в террористических организациях.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что от противоправной схемы представители террористических организаций получали финансовые поступления в псевдобюджеты и использовали их, в частности для финансирования незаконных военизированных формирований.

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Правоохранители задержали организатора противоправной схемы, который постоянно проживал на временно оккупированных территориях, когда он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренное ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.